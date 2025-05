Irão anuncia que está pronto para reconstruir confiança com potências europeias

Teerão, 18 mai 2025 (Lusa) - O Irão anunciou hoje que está pronto para reconstruir a confiança com as potências europeias, após a reunião com o Reino Unido, França e Alemanha em Istambul, ocorrida na sexta-feira.