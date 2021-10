Em declarações aos jornalistas, cerca das 20:00, o líder disse não ter sido "notificado formalmente de nenhuma decisão" e disse ser a "primeira vez" que vê a "impugnação de uma convocatória", alegando que habitualmente "impugna-se decisões".

Ainda assim, defendeu que "a convocatória foi feita ao abrigo das regras do partido".

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo anunciou hoje que o Conselho Nacional de Jurisdição do partido aceitou o seu pedido de impugnação do Conselho nacional que estava marcado para esta noite.

"Acabo de ser notificado pelo Conselho Nacional de Jurisdição do CDS, que julgou procedente a minha impugnação da convocatória do Conselho Nacional do Partido convocado para hoje, que nessa medida não se poderá realizar", escreveu Nuno Melo na sua conta da rede social Facebook, afirmando que a decisão "significa que, a acontecer, a reunião será ilegal e todas as deliberações tomadas serão nulas".

FM//RBF

Lusa/Fim