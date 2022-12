Leixões empata em Arouca e fica próximo dos 'quartos' da Taça da Liga de futebol

O Leixões, da II Liga de futebol, empatou hoje no terreno do primodivisionário Arouca, por 1-1, liderando o Grupo G da Taça da Liga, com sete pontos, num resultado que deixa os matosinhenses mais próximos dos 'quartos'.