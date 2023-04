Tratou-se de uma "deslocação especial" do autor dos "assassínios em massa" nos territórios ocupados para se deleitar com os "crimes" cometidos pelas forças russas, disse Mykailo Podoliak, conselheiro do Presidente da Ucrânia.

A acusação de Podoliak foi divulgada através da rede social Twitter.

O Presidente russo Vladimir Putin deslocou-se às regiões de Kherson e Lugansk no sul e no leste da Ucrânia para encontros com os militares destacados no âmbito da invasão russa lançada há mais de um ano, anunciou o Kremlin hoje de manhã.

A declaração do Kremlin não especificou quando decorreu a viagem, mas acrescentou que o Presidente russo felicitou os militares que se encontram nas regiões de Kherson e Lugansk por ocasião do feriado da Páscoa ortodoxa, que foi celebrada no domingo.

