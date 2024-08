A proibição visa impedir que as empresas do setor alimentar aumentem injustificadamente os preços e faz parte do plano mais vasto da candidata à presidência dos Estados Unidos para combater a inflação, informou hoje a campanha de Harris num comunicado.

Segundo a campanha, nos seus primeiros 100 dias como presidente, Harris tenciona implementar a primeira proibição federal de sempre sobre a subida dos preços dos produtos alimentares, estabelecendo regras claras para que as grandes empresas não possam aumentar artificialmente os preços para obter lucros enormes.

Se for eleita e se este plano for implementado, será possível que os procuradores-gerais dos estados e a Comissão Federal de Comércio, uma agência governamental que defende os direitos do consumidor, investiguem e punam as empresas que violem a proibição federal.

Paralelamente, o plano inclui investimentos para o Governo federal combater práticas anticoncorrenciais e fundos para apoiar pequenas empresas na indústria alimentar, incluindo processadores de carne independentes, uma vez que este setor é atualmente dominado por grandes corporações.

De facto, a campanha de Harris avançou que no seu discurso na Carolina do Norte, na sexta-feira, a candidata democrata planeia visar especificamente a indústria da carne, em que quatro grandes empresas controlam a maior parte do mercado e registaram lucros recorde no rescaldo da pandemia de covid-19.

Devido à falta de concorrência, estas indústrias têm, tradicionalmente, podido ter um poder discricionário de fixação de preços, fazendo com que os consumidores paguem mais pelos seus produtos e reduzindo o que pagam aos agricultores.

No seu discurso, Harris fará um contraste entre a sua agenda económica e a do antigo presidente e candidato republicano às eleições de novembro, Donald Trump, a quem acusará de defender uma política económica que vai prejudicar a classe média.

O discurso de Harris surge numa altura em que a economia continua a ser um dos principais temas para os eleitores.

De acordo com uma sondagem da rádio NPR e da PBS divulgada na semana passada, os americanos confiam mais em Trump do que em Harris para lidar com a economia, embora as opiniões estejam muito divididas: 51% dizem que Trump seria melhor a lidar com a economia, enquanto 48% preferem Harris.

O discurso de Harris tem também um caráter simbólico, uma vez que a Carolina do Norte é um estado que os democratas esperam ganhar nestas eleições, mas que votou sempre no candidato presidencial republicano no último meio século, com exceção de Barack Obama nas eleições de 2008 e Jimmy Carter nas eleições de 1976.

Harris, cuja campanha despertou um novo entusiasmo, está a centrar a sua mensagem na economia nos dias que antecedem a Convenção Nacional Democrata em Chicago, onde será oficialmente proclamada como a candidata do partido às eleições de novembro.

