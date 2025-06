De acordo com o boletim da Direção Nacional de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, com dados até 16 de junho, o surto de cólera provocou 3.998 infetados desde 17 de outubro, dos quais 3.466 na província de Nampula, com 40 óbitos, seguindo-se a Zambézia, no centro, com 352 casos e 12 mortos.

Em menos de duas semanas, registaram-se mais 129 casos e três óbitos, face ao balanço anterior, com dados até 04 de junho.

Atualmente há surtos da doença ativos nos distritos de Marromeu (província de Sofala), de Guro (Manica), Changara (Tete), Alto Molócue (Zambézia) e Nampula, Larde e Angoche (Nampula).

Até ao momento, o surto regista uma taxa de letalidade de 1,6%, sendo que 48 dos 62 óbitos foram registados nas comunidades, fora das unidades de saúde.

O surto de cólera em Nampula foi declarado no dia 17 de outubro de 2024, no distrito de Mogovolas.

Mais de 1,7 milhões de pessoas foram vacinadas em maio contra a cólera na província moçambicana de Nampula, correspondendo a 99% da meta inicial, anunciaram anteriormente as autoridades de saúde.

De acordo com os dados apresentados pelo responsável de saúde pública no Serviço Provincial de Saúde de Nampula, Geraldino Avalinho, a previsão apontava para a vacinação de 1.758.335 pessoas com idade igual ou superior a um ano em quatro distritos, tendo a campanha alcançado 1.744.737 pessoas do grupo alvo, de 17 a 21 de maio.

"Estamos satisfeitos com os resultados alcançados tendo em conta as nuances e o temor que tivemos, mas entendemos que, como setor de saúde, é nosso dever", explicou Avalinho.

Segundo o responsável, a situação de cólera na província de Nampula está controlada, com uma redução de casos nos quatro Centros de Tratamento de Cólera (CTC) abertos nos quatros distritos.

PVJ // CC

Lusa/Fim