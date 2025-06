A cimeira, intitulada "O Plano Mattei para África e o Portal de Entrada Global: Um esforço comum com o continente africano", juntará a chefe de Governo de Itália, a presidente do executivo comunitário, o Presidente de Angola, também presidente em exercício da União Africana (de fevereiro passado até fevereiro do próximo ano), líderes da Zâmbia, República Democrática do Congo e Tanzânia, e ainda instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

O objetivo da cimeira é fortalecer as parcerias com África, criando condições que reduzam a migração forçada e promovam o desenvolvimento sustentável, alinhando duas estratégias: o chamado Plano Mattei, proposto por Itália no ano passado, e a iniciativa «Global Gateway» (Portal de Entrada Global), da União Europeia, ambos focados em projetos conjuntos com países africanos nas áreas da energia, agricultura, educação e formação profissional.

O Plano Mattei - nome da estratégia em homenagem a Enrico Mattei, fundador da Eni (o gigante estatal italiano da energia), que nos anos 50 defendeu uma relação de cooperação com os países africanos que passava por ajudá-los a desenvolver os seus recursos naturais -- foi formalizado numa cimeira em Roma em janeiro de 2024, numa altura em que Itália presidia ao G7, e conta com um orçamento de 5,5 mil milhões de euros entre créditos, doações e garantias.

Entre as principais iniciativas deste plano conta-se o Corredor do Lobito, uma estrutura ferroviária de 830 quilómetros que ligará o porto da cidade de Angola que lhe dá o nome à República Democrática do Congo e à Zâmbia, criando um centro logístico regional para o transporte de minerais e produtos agrícolas.

O «Global Gateway», lançado em 2021, é um pacote de investimento de 150 mil milhões de euros que visa impulsionar os investimentos sustentáveis com base nas prioridades e necessidades dos países africanos.

A Comissão Europeia entende que o plano italiano pode ser articulado e complementar à sua iniciativa, sendo um dos objetivos da cimeira de Roma "consolidar a sinergia" entre as duas estratégias a "aprofundar a via operacional" para o avanço de iniciativas conjuntas, de acordo com fontes do Governo italiano.

Apenas dois dias depois de participar nesta cimeira em Roma -- que terá lugar a partir das 11:00 locais (10:00 de Lisboa) -, o Presidente angolano, João Lourenço, será o anfitrião, em Luanda, da 17.ª edição da Cimeira Empresarial EUA-África, o mais importante fórum de negócios entre os Estados Unidos e o continente africano.

Num fórum que decorrerá entre domingo e quarta-feira, e que terá também o Corredor do Lobito entre os temas em destaque, são esperados mais de 1.500 participantes, incluindo chefes de Estado, primeiros-ministros, ministros africanos, altos responsáveis da administração norte-americana e líderes empresariais dos dois continentes.

