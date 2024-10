Em cerimónia que decorreu na Pousada de Juventude da Serra da Estrela, o destaque foi o prémio para Personalidade do Ano que distinguiu José Manuel Constantino, presidente do COP entre 2013 e 2024, distinguido por ter contribuído para engrandecer o desporto olímpico em Portugal e o desenvolvimento do setor no país.

Na ocasião, Pedro Flávio, presidente da FDI, traçou um balanço do ano e destacou vários dos feitos alcançados: "Nesta gala, celebramos as conquistas da época passada, mas também olhamos para o futuro, celebrando o crescimento das nossas modalidades e da nossa federação".

"Na época 2023/24, participámos em mais de 70 competições e estágios internacionais, incluindo campeonatos do mundo, campeonatos europeus, taças do mundo e Jogos Olímpicos da Juventude, nos quais conquistámos o primeiro diploma Olímpico dos desportos de inverno para Portugal", realçou.

O dirigente destacou ainda o regresso às competições internacionais do bobsleigh, 35 anos depois, participando na Taça da Europa em Lillehammer, na Noruega, e a participação nos Jogos Olímpicos da Juventude, que se realizaram na Coreia do Sul, "com a maior comitiva de sempre (6 atletas: 2 de esqui alpino e 4 de patinagem de velocidade no gelo, a cota máxima permitida alcançada apenas por 12 países participantes)".

Em paralelo, destacou que a FDI-Portugal tem investido no desenvolvimento de diversos projetos juvenis, que, na época passada, referiu terem envolvido mais de 5.500 crianças e jovens de escolas de todo o país, incluindo crianças com necessidades especiais, salientando o Projeto Ice4All, o Curling@Schools e o Projeto P.A.I.S., que significa Participar, Aprender, Integrar, Socializar.

Entre os principais destaques realce para o prémio Equipa do Ano, entregue à seleção nacional de hóquei no gelo, vice-campeã da Development Cup 2024, enquanto o clube distinguido foi o Hóquei Clube do Porto, representante nacional na recém-criada Liga Ibérica de hóquei no gelo, uma iniciativa organizada pela FDI-Portugal e pela sua homóloga espanhola, cuja apresentação teve lugar em 12 de setembro último.

Paulo Baptista, da modalidade de patinagem de velocidade, foi eleito o Treinador do Ano, ao passo que na mesma modalidade a atleta do ano galardoada foi a madeirense Jéssica Rodrigues.

O Clube Revelação do Ano foi para o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres. Já o prémio Época Desportiva foi destinado ao projeto P.A.I.S., que visa colocar crianças e jovens portadores de deficiências físicas e intelectuais em contacto com os desportos do gelo.

Na cerimónia marcaram presença, entre outros, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, o secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Araújo, e o presidente da Confederação do Desporto, Daniel Monteiro.

Lista de atletas do ano premiados:

Esqui Alpino -- Ricardo Brancal (CNM)

Esqui de Fundo -- Mariana Cabrita (Roller Lagos Clube de Patinagem)

Snowboard -- Adele Vankerschaver (Individual)

Hóquei no Gelo -- Jayla do Rosário Bonaiuti (Ice Clube da Covilhã)

Curling -- Christopher Ribau (individual)

Patinagem de Velocidade no Gelo -- Jéssica Rodrigues

Patinagem Artísica no Gelo -- David Gouveia (Individual)

Bobsleigh -- Abdel Larrinaga (Sporting Clube de Portugal)

VR // VR

Lusa/fim