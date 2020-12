"Celebramos este aniversário no final de um ano em que enfrentámos, todos na sociedade, vários desafios resultantes da pandemia da covid-19. O jornalismo, a boa informação e a responsabilidade social dos jornalistas emergiram aos olhos de todos como um bem público precioso", disse à Lusa José Carlos Matias, por ocasião do 15.º aniversário da AIPIM.

Para o responsável, o setor dos 'media' em português e inglês e a AIPIM beneficiaram muito com o "desenvolvimento extraordinário" da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) nos últimos 15 anos.

José Carlos Matias destacou os laços com os meios de comunicação social em língua chinesa e com associações locais em língua chinesa, bem como o apoio e diálogo com "o Governo, instituições e sociedade civil, numa dinâmica bastante positiva ao longo dos anos".

Este foi um aspeto destacado pelo chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, numa mensagem de felicitações enviada à AIPIM.

"A AIPIM tem estado empenhada em servir a RAEM, contribuindo para a sua harmonia e estabilidade, e aproveito esta oportunidade para lhe desejar os maiores sucessos no futuro", escreveu.

Com cerca de 100 associados, o responsável da AIPIM salientou ainda a "cooperação muito relevante no âmbito da União de Beneficências das Associações de Trabalhadores da Comunicação Social de Macau, bem como ações de formação para profissionais e palestras abertas ao público, na procura "de servir a RAEM e o jornalismo local de várias formas".

José Carlos Matias indicou ainda os "laços importantes" com associações de jornalistas dos países lusófonos.

Na segunda-feira, no Clube Militar de Macau, a AIPIM festejou formalmente o 15.º aniversário, na presença de várias dezenas de convidados, associados e representantes de associações locais.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, em finais de janeiro, tendo registado apenas 46 casos. Atualmente, não tem qualquer caso ativo.

EJ // EA

Lusa/Fim