"As obras de melhoria hoje concluídas contribuem para a sua gestão segura através da diminuição do risco de deslizamento e incêndios", declarou o ministro do Meio Ambiente do Japão, Shinjiro Koizumi, falando virtualmente durante a cerimónia de entrega do projeto em Hulene, na periferia de Maputo.

As obras, que começaram há um ano, estão orçadas em 102 milhões de meticais (1,1 milhão de euros), investidos através de uma ajuda não reembolsável do Japão.