"Estamos muito felizes com este apoio do Governo do Japão para mitigar o impacto da covid-19 nas comunidades moçambicanas e, em particular, suas crianças", disse Katarina Johansson, representante do Unicef em Moçambique, citada num comunicado.

O apoio anunciado chega em resposta ao apelo das autoridades moçambicanas e vai "responder às prioridades identificadas no Plano de Resposta à covid-19 em Moçambique".