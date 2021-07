Com estes números, Itália totaliza agora 4.320.532 casos de contaminação com covid-19, incluindo 127.971 mortes.

Nos hospitais italianos estão atualmente 182 pacientes em unidades de cuidados intensivos, quatro a mais do que no domingo, e 1.512 estão nas unidades covid-19, mais 120 em relação ao dia anterior.

No processo de vacinação, no total, foram administradas 65.540.041 doses e 30.296.040 pessoas já receberam as doses completas, o equivalente a 56,09% da população acima de 12 anos.

Atualmente em Itália as máscaras de proteção individual apenas são obrigatórias para espaços fechados, mas a partir de 05 de agosto será necessária a apresentação de certificado covid-19 para se sentar à mesa de um bar ou restaurante, bem como de outros estabelecimentos de lazer.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

