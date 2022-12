O navio tomou a direção do porto de Ravena, no nordeste de Itália, designado pelas autoridades italianas como porto seguro, refere a SOS Méditerranée, num comunicado citado pela Agência France Presse, lamentando os "quatro longos dias de navegação" necessários para lá chegar.

De acordo com aquela organização não-governamental, os migrantes que seguem a bordo do navio, foram resgatados na noite de segunda-feira para hoje em águas internacionais, dependentes da zona de busca e salvamento de Malta, próximo da zona líbia.

"À medida que nos dirigimos para Norte, tememos que outras pessoas em perigo no mar não possam ser resgatadas", salientou a ONG, que tem sede em Marselha, no sudeste de França.

Segundo aquela organização, entre as pessoas resgatadas estão "23 mulheres, algumas das quais grávidas, cerca de trinta menores desacompanhados e três bebés, o mais novo com apenas três semanas".

Os migrantes seguiam num "barco pneumático preto sobrecarregado, em total escuridão".

Em meados de novembro, o Ocean Viking atracou em Toulon, no sudeste da França, com 230 migrantes resgatados entre a Líbia e a Itália, após ficar três semanas à deriva em busca de um porto seguro.

O Governo francês concordou receber o barco "em caráter excecional" após a recusa de Itália, situação que causou tensões diplomáticas entre os dois países.

Colocados numa "área de espera" fechada, a maioria dos sobreviventes foi libertada por ordem judicial, porque eram menores desacompanhados ou porque foram admitidos em França na condição de refugiados.

Desde o início do ano, 1.998 migrantes desapareceram no Mediterrâneo, incluindo 1.369 no Mediterrâneo central, a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Todos os anos, milhares de pessoas que fogem de conflitos ou da pobreza tentam chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo a partir da Líbia, cuja costa fica a cerca de 300 quilómetros de Itália.

JRS (CSR) // RBF

Lusa/Fim