A população está proibida de se deslocar para as aldeias cuja evacuação o exército israelita ordenou no sul e, por outro lado, de atravessar o rio Litani entre as 17:00 (15:00 GMT) de quinta-feira, disse numa mensagem na rede social X o porta-voz do exército de língua árabe, Avichay Adraee.

O cessar-fogo, que entrou hoje em vigor e tem uma duração prevista de 60 dias, surge após dois meses de guerra aberta e aos mortíferos bombardeamentos aéreos israelitas.

Entre os vários termos do acordo, que se assemelha à Resolução das Nações Unidas 1701 adotada em 2006 após a última guerra entre o Hezbollah e Israel, está a retirada do Hezbollah para norte do rio Litani e o seu desarmamento, enquanto o exército libanês toma controlo do sul do Líbano.

