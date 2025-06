De acordo com o IPMA, os concelhos que estão sob este alerta pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda em risco 'muito elevado' e 'elevado' quase todos os concelhos dos distritos do continente.

Apenas cerca de 30 municípios, a maioria no litoral do país, estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Devido à vaga de calor que está a atingir o país, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, o mais grave de todos. São eles Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Faro estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) e os restantes sob aviso amarelo (o menos grave).

O IPMA prevê para hoje, no continente, continuação de tempo quente, com céu em geral pouco nublado, e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior, em especial das regiões Norte e Centro e durante a tarde.

Está igualmente previsto nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental e a temperatura máxima vai começar a descer.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 17 (Aveiro) e os 26 graus Celsius (Faro) e as máximas entre os 24 (Aveiro) e os 43 (Beja).

SO // SB

Lusa/Fim