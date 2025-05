O porta-voz de língua árabe do Exército israelita, Avichay Adraee, apelou para a desocupação e deslocação para sul da população de 13 zonas do norte da Faixa, incluindo o campo de refugiados de Jabalia e Beit Lahia, e alertou para um ataque.

"As Forças de Defesa Israelitas vão atuar com grande força em todas as zonas de onde sejam lançados foguetes", declarou o porta-voz numa mensagem publicada na rede social X, acrescentando: "Para sua própria segurança, desloque-se imediatamente para sul".

Ainda à tarde, antes do aviso do Exército, um bombardeamento israelita em Jabalia atingiu uma habitação na qual morreram três palestinianos, segundo a imprensa israelita.

Além disso, a comunicação social da Faixa de Gaza denunciou novos ataques a Khan Yunis, no sul do enclave palestiniano, que fizeram mais três mortos.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, no poder desde 2007, advertiu que estes ataques são uma "tentativa deliberada" de fechar os hospitais, ao mesmo tempo que denunciou que o Exército está a atacar os geradores que alimentam o abastecimento de eletricidade.

Israel realiza desde há uma semana uma intensa campanha de bombardeamentos no âmbito da nova ofensiva terrestre, denominada "Tanques de Gideão", com a qual planeia apoderar-se de mais território do enclave palestiniano.

Nos últimos dias, intensificou a ofensiva em Gaza, onde esta manhã foram contabilizados pelo menos 115 ataques nas últimas 24 horas, matando cerca de 33 pessoas até ao meio-dia local (10:00 de Lisboa).

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou na segunda-feira que vai assumir o controlo de "todas as zonas da Faixa de Gaza" e que o Governo vai permitir uma "entrada mínima" de ajuda humanitária no enclave para poder prosseguir a ofensiva.

Segundo o balanço diário do Ministério da Saúde de Gaza, 82 pessoas morreram na terça-feira em ataques israelitas no enclave palestiniano, elevando para 53.655 o número total de mortos desde o início da ofensiva israelita em Gaza, em outubro de 2023.

ANC // EJ

Lusa/Fim