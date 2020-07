"Parabéns ao novo presidente do Eurogrupo", escreveu Centeno na sua conta oficial na rede social Twitter, numa publicação ilustrada com uma fotografia do ministro das Finanças irlandês, que derrotou na segunda volta a espanhola Nadia Calviño -- a candidata apoiada por Portugal --, depois de o luxemburguês Pierre Gramegna ter abdicado cumprida a primeira volta.

ACC // MSF

Lusa/fim