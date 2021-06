Segundo o secretário de Estado para a Área Hospitalar, Leonardo Europeu, que falava no âmbito do Dia Mundial do Dador de Sangue, que hoje se assinala, a maior parte das pessoas necessitadas de transfusões recebem sangue dos seus familiares.

O governante disse que a Organização Mundial de Saúde recomenda que se atinja a meta de 300.000 dadores voluntários por ano, apelando à sociedade para que doem sangue para garantir a sua existência contínua nas unidades sanitárias, reduzindo o tempo de espera "desta preciosa gota e melhorar o atendimento ao utente e à sua família".

"Carecemos de 89% de dadores para que tenhamos as nossas reservas de sangue garantidas a nível do Instituto Nacional de Sangue", referiu Leonardo Europeu.

A diretora do Instituto Nacional de Sangue, Deodeth Machado, informou que, de janeiro a maio deste ano, foram doados 40.782 bolsas de sangue, tendo sido os principais dadores como habitualmente ocorre familiares dos doentes.

"Estamos a braços com um surto de anemia em consequência da malária e nós muitas vezes não conseguimos atender imediatamente as situações, infelizmente, a ciência ainda não conseguiu produzir algo que se assemelha ao sangue", disse Deodeth Machado.

