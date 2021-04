O mau tempo, que vai atingir os distritos de Nangade, Palma e Mocímboa da Praia, resulta de uma tempestade tropical moderada denominada Jobo, que se formou no norte de Madagáscar e poderá evoluir para ciclone tropical na quinta-feira, atingindo a costa da Tanzânia, referiu o Inam em comunicado.

O sistema vai "influenciar o estado do tempo no norte de Cabo Delgado, com ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas severas e ventos com rajadas fortes", alertou a entidade.

Em 2019, Moçambique foi fustigado pelo ciclone Idai, no centro, e Kenneth, no Norte, causando a morte de mais de 700 pessoas.

A região norte da província de Cabo Delgado foi a mais afetada pelo ciclone Kenneth.

Dois dos distritos que serão afetados pela chuva (Palma e Mocímboa da Praia) têm sido alvo, desde 2017, de ataques de grupos armados, incursões que já provocaram mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

