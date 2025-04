Em comunicado divulgado na quarta-feira, a CNI afirmou que vê "com preocupação e cautela" a tarifa de 10% sobre todas as exportações brasileiras, anunciada horas antes por Trump.

"É preciso insistir e intensificar o diálogo para encontrar saídas que reduzam os eventuais impactos das medidas", afirmou o presidente da associação, Ricardo Alban, citado no comunicado.

"Reiteramos a disposição da indústria de contribuir com as negociações com os parceiros norte-americanos", disse Alban.

O dirigente salientou que uma missão empresarial visitará os Estados Unidos em maio para "reforçar a cooperação".

Em resposta às acusações da Casa Branca de um alegado desequilíbrio, a CNI destacou o significativo excedente comercial que os Estados Unidos têm com o Brasil e observou ainda que a tarifa média brasileira sobre as importações vindas dos EUA é de apenas 2,7%, em comparação com a média geral de 11,2% sobre todos os produtos que o Brasil importa do exterior.

Na quarta-feira à noite, a Câmara dos Deputados - câmara baixa do Parlamento do Brasil - aprovou o projeto de lei de reciprocidade em comércio externo, em resposta às tarifas anunciadas por Trump.

O projeto de lei permite ao Governo adotar medidas em relação a países ou blocos económicos que criarem medidas de restrição às exportações brasileiras, sejam de natureza comercial, ou de origem do produto.

O projeto de lei foi aprovado na terça-feira no Senado e segue agora para aprovação pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nas horas mais importantes, não existe um Brasil de esquerda ou de direita, existe apenas o povo brasileiro e nós, representantes do povo, temos de ter a capacidade de defender o povo acima de nossas diferenças", disse o presidente da Câmara, Hugo Mota, antes da votação.

Enquanto o projeto era votado, o Governo brasileiro emitiu uma nota em que destacou a aprovação pelo Senado e lamentou a decisão tomada pelos Estados Unidos.

"A nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis, viola os compromissos dos EUA perante a Organização Mundial do Comércio e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os EUA", frisou o ministério brasileiro das Relações Exteriores.

Horas antes, o ministro Mauro Vieira conversou por telefone com o representante de Comércio dos Estados Unidos sobre as tarifas de 25% ao aço e alumínio, que já tinham sido anteriormente impostas unilateralmente.

Fonte do Itamaraty detalhou à Lusa que os dois responsáveis "combinaram que as equipas se reunirão virtualmente na semana que vem".

