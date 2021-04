Estes casos elevam o número total de infetados para 12,5 milhões, fazendo da Índia o terceiro país do mundo com mais casos em termos absolutos, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

O número total de mortes durante a pandemia subiu para 165.101, de acordo com os últimas dados oficiais.

O aumento do número diário de contágios desta vez está a ocorrer muito mais rapidamente do que durante a primeira vaga e verifica-se depois de terem sido reduzidas as medidas preventivas, como o uso de máscaras e distanciamento social.

A Índia administrou 79,1 milhões de doses em 79 dias de campanha de vacinação e mais de dez milhões de pessoas receberam até agora as duas doses da vacina.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.879 pessoas dos 823.335 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

