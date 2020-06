Narendra Modi felicitou as autoridades moçambicanas "pelo facto de, em pouco tempo, terem devolvido ao convívio normal Rizwan Adatia" durante uma conversa telefónica com chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, refere um comunicado divulgado na página do Facebook do Presidente de Moçambique.

Rizwan Adatia foi raptado no dia 30 de março por quatro indivíduos armados junto a um semáforo no Bairro de Fumento, nos arredores de Maputo, e as autoridades o resgataram 21 dias depois num um cativeiro no bairro de Mulotane, no distrito de Boane, a 43 quilómetros do centro da capital moçambicana.