As autoridades não conseguiram ainda identificar a causa do incêndio no edifício que já tinha sido dizimado nas explosões de 04 de agosto, quando quase 3.000 toneladas de nitrato de amónio foram detonadas.

A agência estatal de notícias do Líbano diz que o incêndio ocorreu num depósito de pneus, o que explica o fumo intenso.

Várias corporações de bombeiros estão neste momento a tentar controlar o incêndio.

As explosões de agosto mataram mais de 190 pessoas, ferindo cerca de 6.500 e danificando milhares de edifícios na capital libanesa.

O cenário de um outro grande incêndio provocou hoje o pânico entre a população ainda traumatizada pelas explosões do mês passado.

RJP // FPA

Lusa/Fim