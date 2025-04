O anúncio do concurso, publicado em Diário da República na quinta-feira, prevê a reabilitação das coberturas e fachadas, bem como a estabilização de abóbadas daquele monumento, numa empreitada que terá uma duração de cerca de dez meses (300 dias).

Questionada pela agência Lusa, fonte do gabinete de imprensa do Património Cultural esclareceu que a intervenção será apenas na zona da igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.

A intervenção não abrange a componente do edifício que deverá ser reconvertida num hotel de cinco estrelas e onde tem sido realizada a bienal de arte contemporânea de Coimbra Anozero.

A intervenção agora lançada deve-se "ao desgaste dos materiais", disse a mesma fonte.

Na empreitada, está prevista "a recuperação das coberturas, incluindo reforço estrutural das abóbadas e colocação de linhas de vida", acrescentou.

O concurso agora publicado estará aberto a propostas até ao dia 23.

JGA // SSS

Lusa/Fim