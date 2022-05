O grupo sul-coreano anunciou hoje o seu projeto de novas instalações de produção nos Estados Unidos fazendo-o coincidir com a visita à Coreia do Sul do presidente norte-americano, Joe Biden, o qual prometeu reforçar a cooperação económica com Seul e aumentar o compromisso conjunto de desenvolvimento de indústrias limpas.

A Hyundai Motor prevê iniciar a construção da fábrica na Geórgia em janeiro do próximo ano, tendo como objetivo iniciar as operações no primeiro semestre de 2025, explica o grupo empresarial em comunicado, adiantando que a unidade fabril terá uma capacidade de produção anual de 300.000 veículos elétricos.

Ao investimento previsto pela Hyundai Motor na Geórgia juntar-se-ão outros 1.000 milhões de dólares (947 milhões de euros) que serão investidos por fornecedores do setor, o que fará com que sejam criados mais de 8.000 empregos no Estado da Geórgia, segundo a Hyundai.

Na sexta-feira, o Air Force One aterrou na base norte-americana de Osan, a sul de Seul, e Biden juntou-se ao novo presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, para uma visita a uma fábrica de semicondutores da Samsung, naquela que é a sua primeira viagem à Ásia como presidente dos Estados Unidos.

Hoje reuniu-se com Yoon Suk-yeol, estando previsto no domingo encontrar-se também com o líder da Hyundai e nesse dia viajar para o Japão.

JS // MSP

Lusa/Fim