"Voltou tudo à normalidade, os doentes que estavam nas urgências saíram por precaução, devido ao fumo, mas regressaram, e o hospital continua o seu serviço",disse Alexandra Flores.

Segundo o Batalhão dos Sapadores Bombeiros de Lisboa (BSBL), o alerta de incêndio foi dado pelas 12:55, e terá começado numa máquina em manutenção, na cobertura do edifício, tendo sido dado como terminado, antes das 13:30.

Não se registaram quaisquer vítimas, disse a mesma fonte,

No local estiveram 20 operacionais com o apoio de sete viaturas, uma delas dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, segundo fonte do BSBL que referiu anda a presença de elementos do Serviço de Proteção Civil e agentes da Polícia Municipal.

