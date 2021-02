Hospital de São João no Porto restabelece áreas "mais críticas" de atividade

O Hospital de São João, no Porto, está a restabelecer as áreas "mais críticas" de atividade não covid-19, como oncologia, cardiovascular, neurovascular, e áreas cirúrgicas à medida que o internamento de doentes com SARS-CoV-2 tem diminuído, foi hoje divulgado.