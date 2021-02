Em termos globais, os dois hospitais da margem sul do Tejo, no distrito de Setúbal, registam hoje um total de 391 doentes 'covid' internados, menos 17 do que na quinta-feira, mas há mais dois doentes em cuidados intensivos.

O HGO regista um total de 228 doentes 'covid' internados, o mesmo número que se verificava no dia anterior, mas 29 estão em cuidados intensivos, mais dois do que na quinta-feira.

Mais positiva é a tendência de descida no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que apresenta hoje um total de 163 internados infetados com o novo coronavírus, menos 17 do que na quinta-feira, embora mantenha os mesmos 16 doentes em cuidados intensivos.

O Hospital de São Bernardo disponibilizou, entretanto, mais 27 camas na Área Dedicada a Doentes Respiratórios (ADR) no Serviço de Observações, que se destina apenas a doentes infetados com o vírus SARS-Cov-2.

A nova estrutura modular, contígua à ADR do Serviço de Urgência Geral, permite melhorar a resposta do Hospital de São Bernardo a doentes respiratórios, que até agora dispunham apenas de 12 camas na urgência.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.885 pessoas dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

GR // VAM

Lusa/Fim