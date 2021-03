Os dados, relativos a segunda-feira, indicam também que o número de pessoas internadas se manteve nos 15.

Segundo o Alto-Comissariado, há 602 casos ativos no país e mais duas pessoas foram dadas como recuperadas, para um total acumulado de 2.615.

A covid-19 já provocou a morte a 48 pessoas.

Na sequência do aumento do número de casos que se tem registado desde o início do ano, o Governo guineense decidiu prolongar o estado de calamidade por mais 30 dias, até 25 de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

