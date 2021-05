Até agora, a inoculação com este fármaco destinara-se apenas aos habitantes das ilhas, onde foi levada a cabo uma campanha horizontal, sem prioridade, uma vez que a população é pouca, mas de difícil acesso, sendo que os recursos humanos para montar os centros móveis de vacinação provêm do continente.

A decisão de oferecer a dose única da vacina aos jovens deve-se ao facto de ser considerada uma franja que, embora apresente poucos sintomas, possui um grande potencial de contágio do vírus.

Em contraponto, o Governo grego optou por não vacinar já os menores de 15 anos, pese embora a Agência Mundial do Medicamento ter autorizado na sexta-feira o recurso às vacinas da Pfizer para as idades compreendidas entre os 12 e 15 anos, ainda que, alertou o epidemiologista e membro do comité de especialistas que assessora o executivo, Gikas Majorkinis, este grupo não influenciou a propagação do novo coronavírus.

Até ao momento, 33% da população grega já recebeu uma dose da vacina contra a covid-19, enquanto 18,4% completou a vacinação.

O número de novos casos de contágio manteve-se em baixa nas últimas semanas, tendo na sexta-feira sido contabilizados 1.585 casos e 40 mortes, numa população com cerca de 11 milhões de pessoas.

JFO // MSF

Lusa/fim