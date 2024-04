Graça Amaral e Leonor Furtado juntam-se a Sousa Lameira na eleição para o Supremo Tribunal

A vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Graça Amaral, e a juíza conselheira Leonor Furtado vão concorrer à presidência do STJ, juntando-se na corrida ao ex-vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM), José Sousa Lameira.