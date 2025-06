De acordo com o primeiro Plano de Atividades e Orçamento do organismo sob a presidência de Pedro Proença, a que a Lusa teve hoje acesso e que vai ser debatido e votado na Assembleia Geral (AG) marcada para sábado, às 10:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 10:00, a FPF prevê gastar 143.173.969 euros, um valor inflacionado pela incorporação de várias empresas da égide federativa.

Este valor compara com os 113.249.980 orçamentados para 2024/25, então pela direção liderada por Fernando Gomes.

Tal como antes, com 28,9 ME dedicados às competições internacionais, agora a maior fatia dos gastos é destinada às seleções, com 36 ME, dos quais 16,1 ME para a principal (7,3 em 2024/25) e 3,87 para a feminina (2,3).

Os órgãos estatutários federativos representam custos de 4,2 ME, mais um milhão do que em 2024/25 (3,18), estando ainda previsto o aumento dos gastos com técnicos, médicos e outros prestadores de serviços, de 6,8 ME para 7,4 ME, e o fornecimento de serviços, de 11,3 para 12.

Com incorporação no orçamento da FPF do total das empresas sob a sua égide, dedicadas aos eventos, às infraestruturas, à fundação, ao Canal 11, formação [Academy] e comercial, os gastos com pessoal ascendem no conjunto a 19,28 ME, mais quatro ME do que no anterior exercício [incluindo na rubrica federativa o canal televisivo].

No último exercício liderado pelo atual presidente do Comité Olímpico de Portugal, a FPF previa um lucro de 7,14 ME, fruto dos rendimentos calculados em 120,39 ME, no orçamento para a época que agora termina.

No documento que vai ser votado no sábado, a FPF calcula obter 2025/26 um recorde de receitas na ordem de 146.253.607 euros, antecipando um resultado operacional positivo de três milhões (3.079.638 euros).

Estes rendimentos resultam, em boa parte, da expectável presença da seleção principal no Mundial2026, com um prémio calculado em 17 ME, mas, sobretudo, das receitas dos Jogos Sociais, com um rendimento previsto em 39,2 ME (36,5 em 2024/25).

Substancial é também o aumento do valor resultante do contrato de material desportivo, que inscreve 20,277 ME para a época 2025/26, depois de várias épocas com receitas fixadas em 8,83 ME e de 16,24 na temporada que agora termina, na sequência da mudança de marca parceira em 01 de janeiro último, ainda antes da eleição da nova direção.

"O caráter exemplar desta nova filosofia de gestão da FPF será inspirador para toda a comunidade do futebol, que terá ao alcance ferramentas para reproduzir as boas práticas que serão bandeira global da instituição, a par do talento e em nome dele", escreveu Pedro Proença, na mensagem introdutória ao documento.

De acordo com o líder federativo, "esta reorganização num modelo de gestão empresarial permitirá criar um suporte ímpar à atividade desportiva, um universo de 29 seleções nacionais e 60 competições anuais que sairão fortalecidas por este enquadramento e pelo arrojo da visão que o inspirou".

"Uma ambição sem limites exige uma base estrutural sólida e essa é uma garantia que este modelo encerra", vincou.

A AG marcada para sábado, às 10:00, tem como principal ponto a apreciação do plano de atividades e orçamento referentes à época 2025/26, sendo seguida de uma reunião magna extraordinária, uma hora depois, para votação das alterações estatutárias e ratificação do Regulamento Disciplinar aprovado pela reunião magna da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

JP // PSC

Lusa/Fim