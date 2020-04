"Nenhum dos casos é grave. Há apenas dois ou três com sintomas ligeiros de constipação, mas a maioria está sem sintomas", explicou Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

"Os testes foram feitos porque foram pessoas que estiveram em contactos com casos positivos", referiu, notando que todos os casos confirmados e prováveis estão em isolamento na Clínica de Vera Cruz, em Díli.

Rui Araújo disse que a maior parte dos casos confirmados, 16, são de um único cluster no Hotel Katuas, no centro de Díli, onde há ainda um outro caso "provável", cuja primeira análise foi inconclusiva.

Esse grupo entrou em Timor-Leste a 01 de abril pela fronteira terrestre e foi transportado para Díli.

Rui Araújo confirmou que há ainda um caso confirmado no Hotel Timing, no centro da capital, de um cidadão que entrou no país a 29 de março.

Há ainda "um caso provável" do Hotel Fortuna, na zona do Farol, em Díli, que também entrou no país a 29 de março e um outro caso provável dos timorenses que estavam em quarentena no Hotel Novo Horizonte, na zona leste da cidade, e que entrou no país a 08 de abril.

Além disto Rui Araújo disse que as autoridades decidiram prolongar o período de quarentena a 14 pessoas que estão num outro hotel, na zona ocidental da cidade.

"São jovens estudantes com menos de 60 anos. São pessoas com imunidade mais forte e sem doenças crónicas pelo que o risco é pequeno de casos mais graves. Isso dá-nos mais tempo para nos preparar", referiu.

"Mas os jovens têm de contribuir e por isso têm que adotar e manter distanciamento social e outras medidas", sublinhou.

As autoridades timorenses registaram até ao momento 18 casos de covid-19, dos quais um recuperado, e 195 negativos, registando-se ainda "quatro casos prováveis" a quem é necessário fazer novos testes. Dezanove outras pessoas estão à espera dos resultados.

Rui Araújo disse que está em curso o processo de compra de material e equipamento médico, incluindo ventiladores -- Timor-Leste tem apenas um ventilador -- e formação em todo o país.

"A equipa formadores do Instituto Nacional de Saúde, e da organização Maluk Timor, com apoio da ONG e parceiro de desenvolvimento, está a dar formação a equipas médicas nos municípios e nos centros de saúde do país para triagem e consulta", referiu.

"A triagem tem como objetivo identificar pessoas que possam ter sintomas da covid-19. Faz parte do esforço de prevenção e mitigação", frisou.

