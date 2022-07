Os acordos e memorandos de entendimento vão ser assinados durante a visita que o Presidente da República timorense, José Ramos-Horta, efetua este mês à Indonésia -- será a sua primeira visita desde que tomou posse -, em que se fará acompanhar por membros do Governo.

Em comunicado, o executivo explica ter autorizado o ministro da Agricultura e Pescas a assinar um memorando de entendimento sobre cooperação agrícola com o Ministério da Agricultura da República da Indonésia, com o objetivo de "expandir o quadro existente de cooperação bilateral do setor agrícola, incluídas as áreas técnicas e científicas".

O ministro do Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, vai, por seu lado, assinar dois memorandos de entendimento com o Governo da Indonésia, um na área do comércio e o outro sobre "padronização, avaliação de conformidade e metrologia".

Durante a reunião de hoje, o Governo autorizou ainda o ministro dos Transportes e Comunicações, José Agustinho da Silva, a assinar vários memorandos de entendimento com os homólogos indonésios.

Um dos textos abrange o Movimento Transfronteiriço de Autocarros Comerciais e visa, segundo o Governo, "apoiar o comércio transfronteiriço e a cooperação entre os dois países, permitindo promover, desenvolver e reforçar o comércio, o investimento, o turismo e o intercâmbio cultural entre os dois países".

Para isso, detalha o Governo, será estabelecido "um sistema de transportes integrado e eficiente que seja apto a incentivar o crescimento e o desenvolvimento económico em Timor-Leste, embora igualmente com benefício para a Indonésia".

Outro dos memorandos será assinado com a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da República da Indonésia.

"A parceria prevista neste memorando visa apoiar o desenvolvimento da meteorologia, climatologia e geofísica, setor essencial para Timor-Leste, designadamente em áreas como calibração do equipamento meteorológico e sismológico e capacitação de recursos humanos", explica o executivo.

Finalmente, o mesmo governante vai assinar um memorando com o Ministério das Comunicações e Informática da Indonésia para a cooperação no domínio das comunicações e informática.

"A expansão e melhoria do setor das comunicações e informática implica colaboração com outros países para de forma proativa e assertiva ambos poderem aumentar a sua eficácia de atuação interna e externa e nesse sentido torna-se necessário estabelecer bases de coordenação e cooperação bilateral no campo das comunicações e informática", refere o Governo.

Os detalhes da agenda e da delegação completa da visita de José Ramos-Horta ainda não foram divulgados.

