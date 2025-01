"Este ano vai iniciar-se o maior investimento desde sempre realizado em Portugal nos centros de cooperação policial e aduaneira. Trata-se de um investimento superior a dois milhões de euros, em parte financiados pelo Governo e em parte por mecanismos de financiamento europeu", afirmou Margarida Blasco, no discurso de inauguração das obras de requalificação do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Tui, na Galiza, Espanha.

Em declarações aos jornalistas, a governante indicou que "Portugal está a envidar todos os esforços para rapidamente por em marcha a recuperação dos centros de cooperação policial e aduaneira de Castro Marim e Vilar Formoso".

De acordo com a ministra, existem quatro centros entre Portugal e Espanha, estando dois localizados em Espanha, incluindo o de Tui, que foi "um dos primeiros" e entrou em funcionamento em 2008.

"É um edifício que permite a todas as forças e serviços de segurança espanhóis e portugueses fazer uma cooperação policial 24 horas por dia, para operações conjuntas contra o crime ou o tráfico de estupefacientes", afirmou Margarida Blasco, que participou na inauguração ao lado do ministro do Interior do Reino de Espanha, Fernando Grande-Marlaska.

A ministra destacou a "cooperação bilateral muito próxima" existente entre os dois países e assinalou os centros de cooperação policial como um contributo "para o aumento do sentimento de segurança e bem-estar das populações de zonas raianas".

ACG // FPA

Lusa/fim