A intenção, explicou o responsável pela pasta de desporto, passa por garantir a transparência no desporto português nas mais diversas áreas, com maior incidência no futebol, realçando "a informação relacionada com a vida financeira, económica e desportiva das sociedades desportivas".

"Queremos que quem queira investir numa sociedade desportiva tenha de apresentar um projeto de investimento", clarificou.

À margem da sessão de abertura da SIGA Sport Integrity Week, na qual teve oportunidade de discursar, João Paulo Correia quer "instituir igualmente um regime de incompatibilidades para que os administradores e gerentes das sociedades desportivas tenham um conjunto de requisitos que afastem qualquer conflito de interesses".

O secretário de Estado para a Juventude e o Desporto dá como exemplo "aqueles que são detentores de exercício de funções em federações desportivas, clubes profissionais, de verem isso como um conflito de interesses para poderem exercer, ao mesmo tempo, funções em sociedades desportivas".

O próximo passo para efetivar essa regulamentação, declarou o governante, passará pela sua aprovação, tão cedo quanto possível, "através de propostas de lei" na Assembleia da República.

"Temos pela frente alguns meses de trabalho, mas no dia em que o Governo submeter à Assembleia da República estas propostas, o país e a Assembleia da República conhecê-las-ão em profundidade", prometeu, comprometido com a necessidade em afastar quaisquer atividades menos clara do desporto e do futebol em particular em Portugal.

RBYR // NFO

Lusa/Fim.