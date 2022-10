"Portugal condena o ataque terrorista no santuário religioso Shah Cheragh na cidade iraniana de Shiraz e apresenta condolências às famílias das vítimas e feridos. O terrorismo, em todas as suas formas e manifestações, é inaceitável", pode ler-se numa mensagem publicada na conta de Twitter do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Este ataque, que vitimou pelo menos 15 pessoas, foi reivindicado na quarta-feira pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

De acordo com a agência de notícias Amaq, um braço de propaganda do grupo 'jihadista' muçulmano sunita, um combatente do EI abriu fogo contra fiéis no santuário de Shahcheragh.

Também na quarta-feira, a agência noticiosa oficial iraniana IRNA referiu que o atirador foi ferido e detido.

Muitas pessoas visitam este santuário às quartas-feiras, de acordo com a tradição local e o ataque ocorreu durante as horas em que mais visitantes se deslocam ao espaço.

No passado, extremistas sunitas têm tido como alvo locais sagrados da maioria xiita do país.

FAC (DMC/JSD/PMC)

Lusa/Fim