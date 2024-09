"Neste momento, reservámos uma verba de mil milhões de zlotys para as localidades e pessoas afetadas pelas inundações", disse Donald Tusk.

Diversas inundações intensas atingiram hoje a Europa Central, matando quatro pessoas na Polónia e uma na República Checa.

Na sequência de uma reunião governamental de emergência, Tusk anunciou o estado de catástrofe natural nas zonas inundadas para facilitar as operações de evacuação e salvamento, bem como agilizar o apoio financeiro às vítimas, estipulando uma verba financeira significativa para ajuda imediata.

Escolas e escritórios nas áreas afetadas foram encerrados e água potável e alimentos foram entregues às vítimas por camiões.

Muitas cidades, incluindo Varsóvia, pediram doações de alimentos para os sobreviventes das cheias.

O número de vítimas das cheias aumentou para cinco depois de o corpo de um cirurgião que regressava do serviço hospitalar ter sido encontrado na cidade de Nysa na manhã de hoje, disseram os bombeiros.

A polícia da República Checa disse que uma mulher morreu afogada no nordeste do país, que foi atingido por chuvas recorde desde quinta-feira.

Outras sete pessoas foram dadas como desaparecidas.

As cheias já tinham matado seis pessoas na Roménia e uma na Áustria.

As autoridades checas declararam o estado de emergência em duas regiões do nordeste, que registaram as piores inundações, incluindo nas montanhas Jeseniky, perto da fronteira com a Polónia.

Depois de as inundações terem atingido a Áustria, a República Checa, a Polónia e a Roménia, poderão agora afetar a Eslováquia e a Hungria, como resultado de um sistema de baixa pressão do norte de Itália que tem vindo a provocar chuvas recorde na região desde quinta-feira.

RJP // JH

Lusa/Fim