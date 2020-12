Carmelita Namashulua fez o anúncio na Assembleia da República (AR) em resposta a perguntas dos deputados sobre as condições de retoma das aulas no ensino primário, interrompidas desde março.

"O Governo prevê o retorno às aulas de todas as crianças, através do aumento de turnos, retomando uma experiência que o país já conheceu no passado", declarou Namashulua.

Antes da interrupção das aulas, os alunos do ensino primário estudavam em dois turnos, um de manhã e outro de tarde.

A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano avançou que o terceiro turno será introduzido entre o período da manhã e o da tarde, que por sua vez serão encurtados.

A medida vai permitir que cada sala de aula do albergue até 20 alunos, número suficiente para um adequado distanciamento social entre as crianças.

Por outro lado, serão montadas tendas para fazer face à pressão sobre as salas convencionais, devido ao distanciamento social, e haverá ainda salas feitas de material pré-fabricado, acrescentou Carmelita Namashulua.

Ainda no âmbito da prevenção de covid-19, prosseguiu, os alunos poderão estudar até um máximo de três dias por semana e não os habituais cinco.

Em relação ao ensino secundário e técnico-profissional, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano assinalou que a maioria das escolas já voltaram às aulas, na sequência do alívio das medidas de prevenção do novo coronavírus.

"A atividade letiva está a decorrer dentro dos protolocos preconizados para a proteção da comunidade escolar", frisou Carmelita Namashulua.

Namashulua admitiu que há ainda muitas escolas sem condições para um regresso seguro às aulas e a estratégia encontrada foi a colocação dos alunos desses estabelecimentos nas instituições de ensino que oferecem segurança sanitária.

A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano falou hoje no âmbito do debate das propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2021.

Moçambique contabiliza 132 mortes por covid-19 e 15.866 casos, 88% dos quais recpuerados.

