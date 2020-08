"Esta distribuição vai acontecer no país até novembro próximo e enquadra-se na estratégia do Governo para a prevenção e controlo da malária em Moçambique", que tem como objetivo que "pelo menos 90% dos agregados familiares tenham redes mosquiteiras", lê-se numa nota do Ministério da Saúde distribuída hoje à comunicação social.

Além de garantir fundos para cobrir buracos orçamentais nas estratégias do Governo no combate contra a doença, a nova campanha visa defender que a malária permaneça no topo da agenda nacional e desenvolver mecanismos inovadores de financiamento para mobilizar recursos financeiros e em espécie, particularmente do setor privado.