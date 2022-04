O diretor nacional do Desenvolvimento Pecuário, Américo da Conceição, disse que com o alcance da meta definida para o referido período serão vacinados os mais de 2,2 milhões de cabeças de gado bovino contabilizadas em todo o território nacional.

Américo da Conceição falava aos jornalistas, à margem do lançamento da campanha de vacinação animal, no distrito de Búzi, província de Sofala, centro de Moçambique.

"A cobertura vacinal registou um crescimento, ao passar de 62% em 2020, para 86,75% em 2021, com destaque para a vacinação contra carbúnculo hermético e carbúnculo sintomático, que atingiu uma cobertura de 81% e 85% respetivamente", avançou Conceição.

O aumento do número de animais vacinados, prosseguiu, vai assegurar a saúde animal e o contributo do setor pecuário na economia do país.

O diretor nacional do Desenvolvimento pecuário observou que o Governo investe anualmente, em média, mais de 422 milhões de meticais (mais de seis milhões de euros) em vacinas e medicamentos para a imunização de animais.

Américo da Conceição defendeu políticas para atrair jovens para a atividade pecuária como forma de garantir o futuro e a sustentabilidade do setor.

