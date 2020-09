"Tomamos a decisão de interdição de importação de peixe que vem desta região", disse a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, no final da sessão semanal do Conselho de Ministros.

Augusta Maíta avançou que Moçambique ainda não registou a presença do surto da Síndrome Ulcerativa Epizoótica (EUS), mas reforçou a vigilância epidemiológica para impedir o alastramento da doença ao território nacional.