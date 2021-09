"A revisão visa adequar a lei a dinâmica e aos desafios do acesso universal a energia de qualidade e fiável com recurso a todas as fontes energéticas", declarou o porta-voz do Governo moçambicano, Filimão Suaze.

Aquele responsável falava à comunicação social, momentos após a 33ª sessão ordinária do Conselho de Ministros na Presidência da República, em Maputo.

Segundo o porta-voz do Governo moçambicano, a revisão da lei, que deverá ser submetida ao parlamento moçambicano nos próximos dias, vai dar prioridade a utilização de fontes de energia renováveis.

"A lei aplica-se à produção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de energia elétrica no país, bem como sua exportação e importação", declarou Filimão Suaze.

O Governo moçambicano pretende atingir dois milhões de novas ligações até 2024, beneficiando mais de 10 milhões de pessoas, elevando de 34% para 64% a população (30 milhões de habitantes) com energia em casa.

