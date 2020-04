Trata-se da Lei 33/2014 de 30 de dezembro, que atribui um conjunto de privilégios ao líder do segundo partido mais votado no país, indica um comunicado emitido no final de uma sessão do Conselho de Ministros, que decorreu em Maputo, capital do país.

Nas últimas eleições, em 15 de outubro do ano passado, o segundo partido mais votado em Moçambique foi a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), presidida por Ossufo Momade.