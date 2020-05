António Costa falava no final do Conselho de Ministros no qual foi feita "a avaliação do conjunto das medidas de desconfinamento" que têm vindo a ser adotadas devido à pandemia.

"A avaliação que fazemos é positiva para a generalidade do pais, havendo motivo de preocupação no que diz respeito à evolução na área metropolitana de Lisboa", assumiu.

JF // JPS

Lusa/fim