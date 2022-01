"O balanço é extremamente positivo. A cerimónia decorreu com muita dignidade e solenidade e foi o reflexo da relação que os Emirados Árabes Unidos têm com Portugal. Uma relação de amizade, profundo respeito entre os dois países. Foi isso que ficou bem patente nos discursos políticos", afirmou Francisco André, em declarações à Lusa, no Dubai, à margem da celebração do Dia de Portugal. Segundo o governante, dos responsáveis políticos dos Emirados Árabes Unidos, presentes no evento, ficou ainda uma "grande satisfação pela forma como está a correr o dia", pelo "entusiasmo com que os visitantes portugueses se deslocaram ao Dubai", bem como pela atuação dos artistas António Chainho, Marta Pereira da Costa e Teresa Salgueiro.

Destas celebrações surgiram assim vários contactos políticos entre os dois países, ficando o compromisso de "estreitar laços".

Conforme apontou, a ministra da Cooperação Internacional, que também está com a pasta da Expo Dubai, Reem Al Ashimi, "manifestou a vontade de continuar a trabalhar em conjunto com Portugal", no âmbito das Nações Unidas ou de projetos bilaterais que possam surgir.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, conta com a participação de 192 países.

