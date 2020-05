"Hoje damos um novo passo nas medidas de alívio do confinamento, mas devemos fazê-lo com prudência e responsabilidade. O vírus continua a estar aí", disse Pedro Sánchez, numa publicação na sua conta pessoal no Twitter, assinalando assim o início da autorização para que os espanhóis possam sair de casa.

Além disso, o primeiro-ministro espanhol pediu aos cidadãos que respeitem as indicações e sigam as regras de higiene e distanciamento social.

A partir deste sábado, as pessoas com mais de 14 anos podem dar passeios e praticar desportos individuais, respeitando alguns horários e a distância de segurança, saídas que contribuem para a caminhada das crianças que começaram a ser permitidas a ir à rua no passado domingo depois de mais de um mês de confinamento devido à pandemia da covid-19.

As medidas fixadas pelo Ministério da Saúde de Espanha estabelecem horários para que pessoas com mais de 14 anos que pratiquem desporto ou façam passeios a pé não coincidam com aquelas com mais de 70 anos ou com crianças que saem às ruas com um adulto.

Para os cidadãos com mais de 14 anos, o desporto individual e as caminhadas só podem ser realizados entre as 06:00 e as 10:00 e entre as 20:00 e as 23:00.

A prática desportiva pode ser realizada uma vez por dia e sem limite de tempo dentro do horário permitido e dentro do município em que reside, enquanto as caminhadas devem ser realizadas a uma distância não superior a um quilómetro da casa onde vivem e podem ser acompanhadas por uma única pessoa com quem se viva, ou seja, caminhadas a pares.

As pessoas com mais de 70 anos e aquelas que precisam de sair acompanhadas por motivos de necessidade podem passear entre as 10:00 e as 12:00 e entre as 19:00 e as 20:00.

O horário para que as crianças possam sair à rua, acompanhadas por um adulto, é entre as 12:00 e as 19:00, segundo as medidas do Ministério da Saúde de Espanha, indicando que poderão passear diariamente, no máximo por uma hora e a uma distância não superior a um quilómetro da casa onde residem.

Segundo o boletim de sexta-feira, Espanha registou, nas últimas 24 horas, 281 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento ligeiro em relação às 268 de quinta-feira, havendo até agora um total de 24.824 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 1.175 novos casos positivos, elevando para 215.216 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os números diários, divulgados na sexta-feira, indicam ainda que, nas últimas 24 horas, há 2.628 pessoas curadas depois de terem contraído a doença, sendo o total de 114.678 desde o início da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

