"Estamos a falar de uma ilha com vários concelhos (9), com muitos povoados, com uma densidade populacional grande, mas em que há uma dependência grande em relação à cidade da Praia", começou por explicar o ministro, na conferência de imprensa para fazer o ponto de situação diário do coronavírus no país.

Através de videoconferência a partir da ilha da Boa Vista, Paulo Rocha lembrou que diariamente há milhares de pessoas que precisam de ir à Praia e outras que precisam de sair da capital para irem para o interior da ilha de Santiago, para trabalho, abastecimento dos mercados e aquisição de bens de primeira necessidade.

"Do ponto de vista operacional, é uma operação extremamente complexa porque não estamos a falar, por exemplo, da ilha da Boa Vista, onde se isola a ilha e a única via é a marítima", adiantou, notando que o acesso ao interior de Santiago não se faz apenas pelas vias principais e estradas.

O ministro sublinhou ainda que há um lado social importante para ter em linha de conta, já que "dificilmente" qualquer localidade fora da cidade da Praia e qualquer outro município da ilha de Santiago conseguirá manter-se por muito tempo sem ligação à capital.

"Deste ponto de vista operacional e social, o cerco sanitário tem consequências várias e imprevisíveis que é preciso ter em linha de conta", insistiu o titular da Administração Interna, que entra na segunda de duas semanas previstas de serviço na Boa Vista para coordenar a resposta à pandemia nesta ilha.

Para o ministro, a implementação de um cordão sanitário "implica ir muito mais longe do que o estado de emergência", que é de impedir a liberdade de circulação de um lado para o outro, neste caso quando os outros municípios são muito dependentes da Praia.

"É preciso refletir todas as consequências de uma decisão de tal envergadura", continuou Paulo Rocha, para quem a melhor estratégia de prevenção e combate à doença é o distanciamento social e o confinamento em casa.

A ilha de Santiago regista até ao momento 33 casos de covid-19, muitos deles diagnosticados nos últimos dias, sendo um em São Domingos e outro no Tarrafal, e os restantes 31 na Praia, onde a transmissão já é considerada comunitária.

Os restantes casos são nas ilhas da Boa Vista (54) e São Vicente (1).

Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados da covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curta, até às 24:00 de domingo.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

