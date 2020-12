"Estamos a distribuir 'kits' nos distritos para que sejam conservados. Em caso de um corte de estrada devido a possíveis inundações vamos poder assistir as famílias de forma rápida, sem precisar recorrer a pontes aéreas", disse hoje à Lusa o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) na Zambézia, Nelson Ludovico.

Em causa está um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de Moçambique sobre uma tempestade tropical, que está em direção ao canal de Moçambique, evoluir até ao ponto de tempestade tropical severa e atingir a costa moçambicana na quarta-feira, com destaque para as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país.