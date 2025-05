Yvette Cooper adiantou que irá apresentar, na segunda-feira, ao parlamento um novo plano sobre a imigração, menos de duas semanas depois de o partido anti-imigração Reform UK ter ganhado uma eleição local.

"Este é um plano que visa (...) reduzir significativamente a imigração líquida" no país, que atingiu 728 mil pessoas entre junho de 2023 e junho de 2024, disse Yvette Cooper em declarações à televisão Sky News.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, defendeu estas "medidas firmes" e acusou os seus antecessores, do Partido Conservador, de terem "perdido o controlo" das fronteiras.

O Partido Trabalhista, que chegou ao poder em julho passado, quer combater particularmente os vistos de trabalho, a segunda fonte mais comum de estrangeiros que chegam ao país, a seguir aos vistos de estudante.

Um requerente de um visto de trabalhador qualificado terá agora de apresentar um comprovativo de um nível de qualificação equivalente a um diploma de bacharelato. Serão feitas exceções em áreas onde há escassez de mão-de-obra.

As empresas do setor da saúde (serviços de saúde e apoio pessoal, assistência domiciliária, etc.), que dependem fortemente de trabalhadores estrangeiros, deixarão de poder recrutar diretamente no estrangeiro.

"Esta é uma mudança significativa", que também ajudará a combater a exploração, argumentou a ministra, lembrando que o combate aos abusos de migrantes nestes setores é uma questão frequentemente discutida.

O Governo espera reduzir o número de trabalhadores pouco qualificados que chegam ao país em "até 50 mil" pessoas no próximo ano, acrescentou.

O plano incluirá também medidas para regular melhor os vistos familiares.

O Governo pretende também facilitar a deportação de estrangeiros condenados por crimes cometidos no Reino Unido.

Atualmente, o Ministério do Interior só é notificado dos crimes cometidos por estrangeiros se estes forem condenados a penas de prisão, e as deportações dizem geralmente apenas respeito aos condenados a mais de um ano.

"Implementaremos procedimentos para garantir que o Ministério do Interior é informado de todos os crimes cometidos [por estrangeiros], mesmo quando não levem a penas de prisão", e para facilitar as deportações, explicou Yvette Cooper.

Além da imigração legal, o Governo está também sob pressão para conter a chegada de migrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenos barcos. No ano passado chegaram as costas britânicas cerca de 36.800 pessoas por esta via e mais de 11.000 desde o início deste ano.

PMC // MSF

Lusa/Fim